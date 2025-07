OM Mercato : Longoria ne baisse pas les bras pour Aubameyang !

Malgré l’intérêt d’un autre club saoudien pour Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM continue de maintenir le contact avec l’attaquant pour le faire revenir.

🟨 Négociation en cours

Ce jeudi après-midi, le journaliste Ben Jacobs a jeté un sacré froid sur un possible retour de Pierre-Emerick Aubameyang. S’il a confirmé que l’attaquant gabonais de 36 ans était en passe de résilier son contrat avec Al-Qadisah, qui souhaite recruter un joueur plus jeune à son poste, il a expliqué qu’un autre club saoudien, en l’occurrence Al-Ettifaq, avait pris des renseignements. Et on sait combien les clubs de ce championnat ont des arguments (financiers) à faire valoir !

Longoria a parlé avec PEA aujourd’hui

Sachant que PEA a quitté l’OM à l’été 2024 parce qu’il voulait assurer son avenir financier, cette nouvelle offre de l’Arabie Saoudite serait de nature à le retenir dans la péninsule. Mais d’après Fabrizio Romano, Pablo Longoria ne désarme pas ! Le journaliste italien spécialisé dans les transferts assure sur X que l’OM a encore été en contacts avec le Gabonais et son entourage ce jeudi. Mais, évidemment, la question financière est très importante et déterminera la suite des négociations.

Romano écrit que l’OM ne transigera pas sur ce point : soit Aubameyang accepte de rentrer dans le cadre de la nouvelle grille salariale, soit il devra se trouver un nouveau point de chute. Et donc répondre favorablement à l’offre d’Al-Ettifaq.

« Le coup d’œil de But FC »

« Dès les premiers contacts, on savait qu’Aubameyang devrait baisser son salaire pour revenir à l’OM. Il y a un an, il avait fait le choix de l’argent. Mais il n’y avait pas la Champions League à jouer avec Marseille… »