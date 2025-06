OM Mercato : Marcin Bulka (OGC Nice), bon plan ou pas ?

L’OM s’intéresse à Marcin Bulka, le portier de l’OGC Nice. Bon plan ou pas ? Raphaël Nouet et Laurent Hess, deux membres de la rédaction de But FC !, donnent leur avis.

« Il faut laisser Rulli tranquille ! »

« Je suis assez surpris de voir l’OM s’intéresser à Marcin Bulka. Le portier niçois est très bon, pas question de remettre en cause ses qualités, mais l’OM dispose déjà d’un très bon gardien avec Geronimo Rulli et je ne vois pas trop l’intérêt de lui coller un concurrent de ce niveau. A ce poste si particulier, la hiérarchie doit être bien définie, l’histoire l’a souvent démontré. Il me semble que l’OM a d’autres priorités pour se renforcer, notamment derrière, et aussi devant où il manque clairement un joueur pour accompagner Greenwood et Gouiri. A mon sens, l’enveloppe Mercato doit être consacrée à l’achat de trois joueurs de niveau international, un par ligne. »

Laurent HESS

« Il faut sauter sur l’occasion et le prêter »

« Je pense comme Laurent : Geronimo Rulli a mérité, au vu de sa saison passée, de la considération. Et donc de débuter le prochain exercice avec le statut de numéro un et un certain confort au niveau de la concurrence. Lui mettre Bulka dans les pattes serait suicidaire car il y aurait forcément un déçu et donc de la tension. Mais il ne faut pas laisser passer une opportunité comme celle du Polonais. Si la direction marseillaise a les moyens de le recruter, elle doit foncer. Quitte à le laisser en prêt à Nice ou l’envoyer dans un autre club, vu comment les supporters de l’OGCN se comportent avec l’OM depuis des années… Bulka titulaire à l’OM dans un ou deux ans, ce serait une super nouvelle. Mais en attendant, Rulli mérite de continuer. »

Raphaël NOUET