OM Mercato : Marseille annonce son nouveau directeur général (officiel)

L’OM vient d’annoncer l’identité de son nouveau directeur général.

L’Olympique de Marseille a annoncé, ce lundi, une nouvelle arrivée au sein du club. En effet, l’OM a nommé Alessandro Antonello au poste de directeur général, une décision validée par Pablo Longoria, le Conseil de Surveillance et Frank McCourt, rapporte le communiqué. Il rejoint le Directoire du club aux côtés de Longoria et d’Alban Juster.

Antonello sera chargé du développement économique du club : croissance et diversification des revenus, valorisation du Vélodrome, transformation digitale, et rayonnement international de la marque OM. Il incarnera une stratégie de gestion durable et responsable. Il arrive après plus de dix ans à l’Inter Milan, où il a été Directeur Financier, Directeur des Opérations, puis Directeur Général. L’OM précise que son arrivée sera effective au 1er juillet prochain.

La réaction d’Alessandro Antonello

« C’est un immense honneur et je suis fier de rejoindre un club aussi emblématique que l’Olympique de Marseille. Je suis très heureux de travailler aux côtés de Pablo Longoria, d’Alban Juster et de l’ensemble des collaborateurs. Je remercie sincèrement le propriétaire Frank McCourt, ainsi que le Président Longoria pour la confiance qu’ils m’accordent. L’OM est un club unique, avec une histoire, une ferveur et une ambition rares dans le football européen. Je consacrerai toute mon énergie au service du projet porté par Pablo Longoria pour bâtir un avenir radieux pour le club ».