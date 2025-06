OM Mercato : Marseille lâche l’affaire pour Paixao et fonce sur un joueur du FC Nantes

Alors qu’Igor Paixao (Feyenoord Rotterdam) ne devrait pas rejoindre l’OM cet été, Matthis Abline (FC Nantes) serait désormais dans les petits papiers du club olympien.

Comme souvent, l’Olympique de Marseille est le club français le plus actif à l’approche du mercato estival. Le club phocéen cherche notamment à se renforcer au poste d’ailier gauche et avait fait du joueur du Feyenoord Rotterdam, Igor Paixao, sa priorité à ce poste. Mais alors que le club néerlandais réclameraient pas moins de 40 millions d’euros pour le Brésilien, l’OM, qui se serait vu refuser une offre d’un montant supérieure à 20 millions d’euros pour Igor Paixao, aurait abandonné le dossier, d’après La Tribune Olympienne et La Minute OM, pour la simple et bonne raison que le joueur de 24 ans serait trop cher.

L’OM entre dans la danse pour Abline

🟧 Piste crédible

En attaque toujours, les dirigeants de l’Olympique de Marseille surveilleraient également le marché des avant-centres et penseraient à en recruter un afin de suppléer Amine Gouiri la saison prochaine. Et selon les informations de Foot Mercato, confirmées par La Tribune Olympienne et La Minute OM, le vice-champion de France en titre se pencherait sur le dossier menant à l’attaquant du FC Nantes, Matthis Abline, auteur d’une très belle saison 2024-2025 avec les Canaris (11 buts en 36 matchs disputés toutes compétitions confondues) et déjà suivi par de nombreux clubs de Ligue 1 (LOSC, RC Lens, RC Strasbourg, Paris FC). Le profil de l’ancien Rennais plairait beaucoup en interne du côté de l’OM et serait jugé ultra compatible avec Roberto de Zerbi.

« Le coup d’oeil de But FC »

« Matthis Abline, qui devrait bénéficier d’un bon de sortie de la part des dirigeants nantais cet été, est l’un des très bons coups à aller chercher lors de ce mercato estival. Surtout qu’il serait disponible pour une quinzaine de millions d’euros. Mais vu les ambitions de l’OM, le club phocéen voulant rivaliser avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 la saison prochaine et bien figurer en Ligue des Champions, le renfort d’un Matthis Abline ne serait-il pas faiblard pour les Phocéens ? »