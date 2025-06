OM Mercato : Maupay a donné sa réponse au RC Lens

Cible du RC Lens dans l’opération incluant Facundo Medina, Neal Maupay (28 ans) n’a aucune intention de quitter l’Olympique de Marseille au mercato estival.

🟧 Piste crédible

Facundo Medina se rapproche de l’OM. Chaud depuis quelques jours, le dossier pourrait s’embraser définitivement cette semaine puisque le club phocéen veut avancer son recrutement estival.

Si le deal se concrétise, l’international argentin devrait signer un contrat de cinq ans en faveur du club provençal, soit jusqu’en juin 2030. En contrepartie de Medina, les Sang et Or seraient très intéressés par l’attaquant olympien, Neal Maupay. Selon Le 10 Sport, cette affaire semble mal embarquée : le joueur ne veut pas quitter l’OM cet été !

L’ancien attaquant de l’ASSE et souhaite s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi malgré la concurrence et désire plus que tout prouver sa valeur et disputer la Ligue des Champions avec l’OM la saison prochaine. Un départ ne serait donc pas à l’ordre du jour, pour l’instant.

« Le coup d’œil de But FC »

« Neal Maupay est un honnête joueur de Ligue 1 mais a-t-il le niveau Ligue des Champions ? Beaucoup, à Marseille, en doutent et le voit passer largement derrière Amine Gouiri et un autre buteur recruté cet été par l’OM. Un avenir au RC Lens, où il aurait davantage de temps de jeu, ne serait pas un mauvais deal pour tout le monde, d’autant qu’il pourrait faire baisser le prix du transfert de Facundo Medina. À suivre… »