OM Mercato : Medina, Aguerd, Lang, Abline… le point sur les différentes pistes

Le mercato estival est en pause jusqu’au 16 juin mais les dirigeants de l’OM continuent d’avancer sur différentes pistes pour renforcer l’équipe.

🟨 Négociation en cours

Ce mercredi, L’Equipe fait le point sur le chantier du recrutement à Marseille, en assurant qu’il sera moins conséquent que la saison dernière. Et pour cause, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont fait en sorte de construire une colonne vertébrale l’été dernier. L’équipe qu’ils ont bâti a terminé 2e du championnat, il ne reste que deux ou trois postes à renforcer. Pas de révélation majeure dans l’article mais des confirmations. Tout d’abord que Roberto De Zerbi veut imposer le 4-2-3-1 et donc recruter en ce sens. Au niveau des joueurs déjà en place, Leonardo Balerdi, annoncé dans le viseur de la Juventus, sera conservé coûte que coûte par l’OM. De même qu’Adrien Rabiot, que l’AC Milan de Massimiliano Allegri veut tenter de recruter. Enfin, la prolongation de Valentin Rongier avance dans le bon sens.

Un salaire trop important pour Aguerd

En défense, l’OM cherche deux centraux et un latéral gauche. Dans l’axe, les priorités sont Facundo Medina (RC Lens) et Nayef Aguerd (West Ham). Mais l’Argentin est coté 25 M€ par son club, somme trop élevée pour la direction marseillaise, alors que pour le Marocain, c’est le salaire qui pose problème, selon La Minute OM. Néanmoins, l’optimisme est de mise dans les deux cas. Toutefois, L’Equipe précise que Benatia continue de prospecter d’autres défenseurs, au cas où… A gauche, la porte est ouverte à Quentin Merlin pour un départ mais aucun nom de remplaçant n’a fuité.

Pour le poste d’ailier gauche, Noa Lang (PSV Eindhoven) semble aujourd’hui le mieux placé. D’après le quotidien sportif, des échanges ont eu lieu avec le club néerlandais en vue d’un transfert. La piste Igor Paixao (Feyenoord) semble à oublier, de même que celle menant à Ivan Perisic (PSV), apprécié par le FC Barcelone. Enfin, l’intérêt est toujours fort pour Matthis Abline mais le FC Nantes réclame une grosse somme. En tout cas, l’OM cherche une nouvelle doublure à Amine Gouiri, sachant que Neal Maupay a vu son option d’achat levée et qu’il se plaît à Marseille. L’ancien Stéphanois préfèrerait rester, quitte à être troisième dans la hiérarchie…

« Le coup d’œil de But FC »

« Plutôt mal vu par la direction marseillaise, qui a éliminé sa taupe au sein de l’organigramme, L’Equipe ne sort pas de nom inédit pour le recrutement. On peut penser que, comme souvent, Medhi Benatia et Pablo Longoria travaille en secret sur des pistes qui raviront les supporters. »