OM Mercato : Medina (RC Lens), c’est moins cher que prévu pour Marseille !

Le transfert de Facundo Medina (RC Lens) à l’OM devrait finalement avoisiner les 15 millions d’euros, et non les 25 millions d’euros.

Ce mardi, le média argentin TyCSports a assuré que le défenseur central du RC Lens, Facundo Medina, serait très proche de devenir un joueur de l’Olympique de Marseille. Les discussions entre le club phocéen, le club artésien et l’international argentin seraient très avancées et un accord tripartite serait proche d’être trouvé.

Medina à l’OM pour seulement 15 M€ ?

Une information confirmée dans une vidéo publiée sur YouTube par la Tribune Olympienne, qui en a dit plus sur les détails de ce possible transfert. Selon le suiveur de l’OM, les dirigeants marseillais et lensois discuteraient autour d’un transfert « d’un montant aux alentours de 15 millions d’euros, peut-être un peu plus. » « C’est encore en phase de négociations, mais l’OM est très très proche de trouver un accord avec Lens et avec les agents de Facundo Medina », précise La Tribune Olympienne.

Alors qu’il était annoncé depuis plusieurs semaines que le RC Lens réclamait environ 25 millions d’euros pour laisser partir l’international argentin cet été, l’Olympique de Marseille pourrait donc se l’offrir à un prix beaucoup moins élevé que prévu.

« Le coup d’oeil de But FC »

🟩 Accord proche

« Le deal est très bien parti pour se faire. Et Facundo Medina serait un très bon renfort pour le club phocéen, surtout à 15 millions d’euros. Excellent dans les duels et dans la relance, le défenseur central argentin a un profil compatible avec Roberto De Zerbi et a l’ADN pour jouer à l’OM. Mais le joueur de 26 ans par contre quelques lacunes dans le jeu aérien et prend beaucoup trop de cartons jaunes. Choses qu’il devra gommer pour s’imposer à Marseille. »