OM Mercato : Milan ou Marseille, Rabiot a tranché

Alors qu’un départ était redouté, Adrien Rabiot a choisi de rester à l’OM.

Un an et puis s’en va ? Ce ne devrait pas être le cas. Adrien Rabiot avait lié son avenir à celui de l’OM et d’une qualification en Ligue des champions. Celle-ci ayant été acquise avec une 2e place en L1, l’ancien joueur du PSG s’apprête à rester. Et ce malgré l’intérêt de l’AC Milan et la perspective de retrouver Massimiliano Allegri. «Je peux parler de tout avec Allegri, pas seulement de football. Je l’apprécie beaucoup en tant que personne. Il a un mental de gagnant. Et c’est clair, s’il m’appelle, je serai toujours disponible pour lui parler», avait-il expliqué. Une sortie qui avait jeté le trouble sur son avenir.

Alors que Rabiot s’est mis tout le public marseillais dans la poche, cela avait pu inquiéter, surtout qu’Allegri semblait chaud pour le retrouver à Milan. Mais selon Foot Mercato ce jeudi, ce ne sera pas le cas puisque l’international tricolore, élu Olympien de la saison par les supporters il y a quelques semaines, a décidé de rester. Pas vraiment surprenant après ses déclarations dans la Gazzetta dello Sport la semaine passée. «Choisir Marseille sans la Ligue des Champions n’était pas une évidence. Maintenant que nous sommes qualifiés, il serait important de pouvoir la jouer dans ce stade et dans cet environnement», avait-il confié.