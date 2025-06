OM Mercato : premiers rebondissements pour Paixao et Rashford ! 

Dans le viseur de l’Olympique de Marseille en vue du mercato estival, Igor Paixao et Marcus Rashford sont encore loin d’avoir posé leurs valises dans la cité phocéenne.

Le mercato estival n’a pas encore démarré officiellement en France que les rumeurs les plus alléchantes circulent déjà à l’OM. Rien que ce dimanche, les noms d’Igor Paixao et de Marcus Rashford ont enflammé le peuple marseillais.

Pas d’offre de l’OM pour Paixao ?

Ce lundi, il est déjà temps d’apporter quelques nuances au bien-fondé de ces rumeurs. Au sujet de Paixao, d’abord, l’hypothèse d’une offre ferme formulée par l’OM à Feyenoord ne met déjà pas tout le monde d’accord. « L’OM a bien fait une offre pour Igor Paixao. Pas d’infos sur le montant mais l’intérêt de l’OM est plus que concret », affirme La Tribune Olympienne tandis qu’Adammser, insider fiable du club phocéen, émet des doutes sur ce point : « J’espère que ça se fera mais à l’instant T y’a absolument aucune offre de l’OM en direction du Feyenoord. »



Noa Lang en plan B ?

Si la piste Paixão échoue, l’OM pourrait se tourner vers Noa Lang. Auteur de 14 buts et 12 passes décisives avec le PSV cette saison, l’ailier néerlandais (25 ans) est valorisé à environ 25 M€. Il s’est notamment illustré en Ligue des champions face au PSG.

Profil du joueur

Igor Guilherme Barbosa da Paixão, plus connu sous le nom d’Igor Paixão, est un ailier gauche de 24 ans (né le 28 juin 2000), mesurant 1,68 m et évoluant principalement du pied droit. Actuellement sous contrat avec le Feyenoord Rotterdam jusqu’en 2029, il est estimé à 35 millions d’euros sur le marché des transferts.

Parcours

Formé à Coritiba FC, qu’il rejoint en 2014 à l’âge de 14 ans, Igor Paixão signe son premier contrat professionnel en octobre 2018 avant de faire ses débuts en équipe première en juin 2019. Prêté à Londrina EC en 2020, il contribue à la montée du club en Série B brésilienne. De retour à Coritiba, il s’impose comme un cadre lors de la saison 2021-2022 avec 10 buts et 9 passes décisives en Série A. En août 2022, il rejoint Feyenoord, où il s’installe progressivement comme un élément incontournable de l’effectif.

Stats 2024-2025

Lors de la saison 2024-2025, il a disputé 43 matchs, inscrit 16 buts et délivré 13 passes décisives.

Rashford trop cher en salaire ?

Au sujet de Rashford, l’intérêt de l’OM était bien réel cet hiver mais les prétentions salariales du crack de Mancuester Unitd a refroidi la direction olympienne. Sans parler de sa préférence pour signer au FC Barcelone cet été. « Je ne pense pas qu’il viendra à l’OM mais prendre son salaire actuel comme base de négociation les gars… Y’a qu’en Arabie Saoudite qu’un club posera autant d’oseille sur lui, il sait qu’il va devoir réduire drastiquement ses demandes », analyse Marwann Belkacem. Bastien Cordoléani, scout pour les jeunes du giron marseillais, confirme : « Ils ont posé la question cet hiver et quand on leur a parlé chiffres ils ont dit ok bonne continuation. Il n’y a rien du tout pour ce mercato pour l’instant entre lui et l’OM. Il a parlé avec des clubs français dont l’OM mais je ne crois pas que ça va au-delà de la discussion, les échanges de janvier ont posé une distance entre les dirigeants et ses représentants. »



Profil du joueur

Marcus Rashford, de son nom complet Marcus Rashford MBE, est un attaquant polyvalent de 26 ans, né le 31 octobre 1997. Mesurant 1,80 m, il évolue principalement sur l’aile gauche et frappe du pied droit. Il est sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2028, avec une valeur marchande estimée à 50 millions d’euros.

Parcours

Pur produit de l’académie de Manchester United, Rashford rejoint le club à l’âge de 7 ans et gravit tous les échelons jusqu’à ses débuts professionnels en février 2016. Il marque les esprits dès ses premiers matchs en inscrivant un doublé en Ligue Europa puis en Premier League. Depuis, il s’est imposé comme un cadre des Red Devils et un international régulier avec l’Angleterre. En dehors du terrain, il s’est aussi distingué par son engagement social, notamment dans la lutte contre la précarité alimentaire.

Stats 2024-2025

Lors de la saison 2024-2025, Rashford a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 11 buts et délivré 9 passes décisives.



