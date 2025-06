OM Mercato : Rabiot convaincu de rester par De Zerbi ?

Dans une interview, Adrien Rabiot a dit tout le bien qu’il pensait de son entraîneur à l’OM, Roberto De Zerbi. Ce qui devrait l’inciter à rester une saison de plus en Provence.

🟨 Négociation en cours

L’interview d’Adrien Rabiot à La Gazzetta dello Sport la semaine dernière, dans laquelle le milieu expliquait son lieu quasi-filial avec Massimiliano Allegri, a jeté un froid à l’OM. Car l’ancien entraîneur de la Juventus a été intronisé à la tête de l’AC Milan et il se pourrait qu’il veuille faire venir son protégé chez les Rossoneri. Surtout que le contrat de Rabiot avec Marseille prévoit une clause de départ assez faible, que le club lombard pourrait facilement lever. Alors, un an à Marseille et puis s’en va pour Rabiot ? Ce n’est pas sûr du tout ! Dans une autre interview, à The Athletic celle-là, l’international français a confié qu’il entretenait un rapport également très fort avec Roberto De Zerbi…

« Entre nous, ça a tout de suite accroché »

« Entre nous, ça a tout de suite accroché. C’est quelqu’un qui parle beaucoup, qui échange, qui explique ses idées et qui essaie de trouver la bonne position pour chaque joueur. Il travaille beaucoup sur le plan tactique. Il passe ses journées au centre d’entraînement, du matin au soir. C’est un fou de football. C’est quelque chose que j’ai apprécié car pour réussir, il faut avoir cette passion, cette détermination, cette envie, cette ambition. Il m’a demandé, en tant que joueur le plus expérimenté, de tirer l’équipe vers le haut et d’entraîner les autres joueurs avec moi. C’est ce que nous avons fait. »

Alors qu’il avait dit à La Gazzetta avoir hâte de jouer la C1 au Vélodrome, Adrien Rabiot s’est cette fois bien gardé d’évoquer son avenir. Pour autant, l’optimisme reste de mise concernant la possibilité de le voir enchaîner une deuxième saison sous le maillot blanc.

« Le coup d’œil de But FC »

« Après avoir bataillé toute la saison pour retrouver la Champions League, Adrien Rabiot devrait rester une saison de plus à l’OM. En revanche, il y a de fortes chances qu’il parte libre en 2026. C’est ce qu’il a fait à Paris et à la Juventus, il n’y a pas de raison pour que ça change à Marseille… »