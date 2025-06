OM Mercato : un ailier prometteur recruté à Brighton ?

Les dirigeants de l’OM pourraient profiter de la vente d’Azzedine Ounahi à Brighton pour faire une offre pour l’ailier gauche ivoirien Simon Adingra.

🟥 Rumeur

Depuis la fin de saison, les dirigeants de l’OM ne cachent pas que leur priorité est de recruter un ailier gauche pour compléter leur secteur offensif. S’ils parviennent à attirer un joueur aussi fort que Mason Greenwood et Amine Gouiri, ils pourraient faire très mal la saison prochaine. Mais la mission s’annonce ardue car l’Anglais et l’Algérien, arrivés respectivement en juillet et janvier derniers, ont vraiment mis la barre très haut. Depuis l’ouverture du mercato, de nombreux noms ont circulé, certains très alléchants comme Marcus Rashford (Manchester United).

Simon Adingra ciblé ?

Mais Pablo Longoria et Medhi Benatia pourraient réserver une surprise. C’est ce que pense le compte La Tribune Olympienne. Hier lundi, en commentant la rumeur du transfert d’Azzedine Ounahi à Brighton, il a été dit qu’en retour, les dirigeants marseillais lorgneraient le jeune ailier ivoirien des Seagulls Simon Adingra (23 ans). Une piste surprenante dans la mesure où, si Roberto De Zerbi le connaît bien pour l’avoir eu sous ses ordres pendant deux ans en Angleterre (2022-24), Adingra y a rarement été titulaire, avec lui comme avec son successeur, Fabian Hürzeler. La saison passée, il n’a ainsi pris part qu’à 32% du temps de jeu global de Brighton en Premier League.

Il se pourrait donc qu’Adingra ne soit recruté que pour jouer les doublures du futur ailier gauche et de Greenwood à droite mais il est coté 28 M€ par Transfermarkt et ça fait cher le remplaçant. Sans parler du fait qu’en tant qu’international ivoirien, il participera à la prochaine CAN et sera donc absent au mieux un mois, au pire un mois et demi.

« Le coup d’œil de But FC »

« Depuis un an, les dirigeants marseillais frappent fort pour leur compartiment offensif. Mason Greenwood l’été dernier, Amine Gouiri en janvier… On ne voit pas pourquoi ils miseraient sur un jeune relativement inconnu pour le poste d’ailier gauche. En outre, cette piste est très onéreuse, à moins que Brighton ne baisse drastiquement le prix de son international ivoirien. Simon Adingra à l’OM, on n’y croit donc pas beaucoup ! »