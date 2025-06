OM Mercato : un attaquant marseillais vers une destination surprenante ?

Désormais lié jusqu’en 2028 avec l’OM, Neal Maupay pourrait ne pas rester à Marseille, et ce malgré ses dires.

Le mercato n’a ouvert que lundi dernier, et l’Olympique de Marseille commence déjà à voir certains de ses joueurs attirer l’œil d’autres clubs, parfois là où on ne l’attend pas. C’est le cas de Neal Maupay, l’attaquant arrivé l’été dernier à l’OM, dont le nom a été associé au RC Lens récemment. Il circule désormais en Argentine, du côté d’un autre Racing, le Racing Club.

Maupay rêverait de porter le maillot de l’Albiceleste

Selon le journaliste local Leandro Adonio Belli, le club de l’Academia aurait placé Maupay sur sa liste de renforts offensifs, aux côtés d’Alejo Véliz (Tottenham) et Elías Torres (Talleres). L’intérêt n’est pas anodin : Maupay, formé en France, a récemment obtenu la nationalité argentine grâce à ses origines familiales, et il n’a jamais caché son rêve de porter un jour le maillot de l’Albiceleste. Avec un passage mitigé à l’OM (4 buts et 4 passes décisives en 24 matchs) — où il n’a pas totalement convaincu — le joueur pourrait voir cette opportunité comme une relance inattendue mais valorisante.

Arrivé en prêt payant en provenance d’Everton, Neal Maupay a vu son option d’achat levée par l’OM (5,5 M€ avec jusqu’à 3 M€ de bonus). Mais il ne semble pas faire partie des plans prioritaires, surtout si le club parvient à attirer un nouveau buteur. Dans ce contexte, une porte de sortie comme le Racing pourrait satisfaire toutes les parties : le joueur, qui aurait plus de temps de jeu ; l’OM, qui allégerait son effectif ; et le club argentin, qui miserait sur un joueur aux racines locales et à l’expérience européenne.