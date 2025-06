OM Mercato : un Espoir anglais dans le viseur

Alors qu’Angel Gomes est à Marseille, l’OM cible un défenseur promu cette saison en Premier League.

🟧 Piste crédible

L’OM est très actif en ce début de Mercato. Les dirigeants phocéens sont sur le point de finaliser l’arrivée d’Angel Gomes, le milieu de terrain anglais, libre après son départ du LOSC et actuellement présent à Marseille. Mais un autre joueur britannique est dans le viseur du duo Longoria-Benatia.

CJ Egan-Riley (Burnley) également convoité par Strasbourg

Selon Foot Mercato, l’OM avance en effet ses pions pour recruter CJ Egan-Riley, défenseur de Burnley, deuxième de Championship et promu en Premier League la saison prochaine. A 22 ans, l’international Espoir est aussi ciblé par le RC Strasbourg, aidé par son propriétaire BlueCo. En fin de contrat, il est aussi dans le viseur d’autres formations anglaises. Alors que les noms de Facundo Medina et Nayef Aguerd reviennent régulièrement ces dernières semaines,CJ Egan-Riley ne serait pas insensible à l’intérêt de l’OM. « Il a en tout cas déjà pris quelques renseignements sur la ville et le club phocéen auprès de quelques amis », croit savoir Foot Mercato.

Le coup d’oeil de But FC !

« L’OM apprécie les joueurs anglais et vu ce qu’a montré Grenwood, why not ? Mais derrière, Medina et Auguerd semblent tout de même offrir plus de garanties… »