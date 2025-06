OM Mercato : un nouveau défenseur ciblé, Mourinho prêt à filer un coup de main ? 

L’Olympique de Marseille continue de prospecter sur le marché des défenseurs et a ciblé un nouveau nom dans sa liste. Au rayon des départs, José Mourinho pourrait aider le club phocéen.

🟥 Rumeur

L’OM continue de creuser des pistes pour renforcer sa défense au mercato. Alors que CJ Egan Riley va s’engager dans les jours qui viennent grâce au discours convaincant de Roberto De Zerbi, O Jogo nous apprend que Marseille est l’un des clubs les plus intéressés par Sikou Niakaté !

Le défenseur central malien de Braga est également pisté par le LOSC, le Werder Brême et quelques clubs anglais. La formation portugaise réclame pas moins de 12,5 millions d’euros pour céder un joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. Gaucher évoluant le plus souvent axe droit, Niakaté (1,86m) a disputé 24 matches la saison dernière, pour un but et une passe décisive.

Mourinho apprécie Ounahi

Au rayon des départs, le journaliste marocain Hakim Zakos affirme que José Mourinho est séduit par un certain Azzedine Ounahi, apprécié pour sa qualité technique, sa vision de jeu et sa capacité à dynamiser le milieu.

Prêté cette saison au Panathinaïkos, le joueur de l’OM (5 buts et 7 passes décisives en 37 apparitions) aurait fait l’objet d’une première offre concrète de Fenerbahçe, qui aurait pris une longueur d’avance dans ce dossier. Reste à voir si la proposition turque atteindra le seuil espéré. De son côté, Brighton surveille attentivement la situation.

« Le coup d’œil de But FC »

« Joueur fiable du championnat portugais, Sikou Niakaté reste une piste onéreuse pour l’OM, qui devrait se concentrer sur d’autres options. L’intérêt de Fenerbahçe est concret et pourrait basculer grâce à l’entremise de José Mourinho. Le club phocéen pourrait récupérer un chèque rondelet et utile pour la suite du mercato. À débattre. »