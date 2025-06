OM Mercato : un transfert à 12 M€ avec l’ancien club de De Zerbi bientôt bouclé ?

Prêté la saison dernière au Panathinaïkos, le milieu marocain de l’OM Azzedine Ounahi intéresse Brighton, que Roberto De Zerbi entraînait jusqu’à l’été dernier.

🟧 Piste crédible

Dans les prochains jours, voire les prochaines heures, l’Olympique de Marseille devrait enregistrer une grosse rentrée d’argent avec le transfert de Luis Henrique à l’Inter Milan. L’ailier brésilien devrait rapporter aux environs de 25 M€. Mais les dirigeants phocéens aimerait vendre d’autres joueurs avant leur passage devant la DNCG. Car ils ont beaucoup investi l’été dernier pour renouveler l’effectif et les comptes sont dans le rouge. Plus il y aura des ventes, plus le gendarme financier sera enclin à se montrer clément, surtout que la Champions League devrait renflouer les caisses.

Brighton est déjà entré en contact avec Ounahi

Parmi les grosses ventes potentielles figure celle d’Azzedine Ounahi. Très décevant lors de sa saison et demie à l’OM, où il a été transféré depuis Angers après sa Coupe du monde 2022 très réussie, le milieu marocain a été envoyé au Panathinaïkos l’été dernier pour se relancer. Mission accomplie puisqu’il a été désigné meilleur joueur de son équipe par les supporters. Le souci, c’est que le club grec ne peut payer les 11,5 M€ de son option d’achat. Il souhaiterait la revoir à la baisse. Mais, selon Foot Mercato, une alternative s’offre à l’OM.

Cette alternative est bien connue de Roberto De Zerbi puisqu’il s’agit de Brighton, son club entre 2022 et 2024. D’après FM, les Anglais apprécient grandement Ounahi, avec qui ils sont déjà entrés en contact. Et eux ont les moyens de payer la somme réclamée par l’OM pour lâcher son milieu marocain. Ce dernier serait d’ailleurs emballé par l’idée de jouer en Premier League. Y a plus qu’à !

« Le coup d’œil de But FC »

« Il s’agit d’une piste tombée du ciel pour l’OM car, en un an et demi en Provence, le milieu marocain a été extrêmement décevant. Qu’un club anglais s’intéresse à lui est inespéré. Aux dirigeants phocéens d’en profiter pour en tirer le meilleur profit possible. »