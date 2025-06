OM Mercato : une cible de l’OL proposée aux Phocéens, l’offre pour Abline a fuité

En fin de contrat dans un an et ciblé par l’OL, Jean-Philippe Mateta a été proposé à l’OM. Qui aurait proposé 15 M€ au FC Nantes pour Matthis Abline.

🟨 Négociation en cours

L’Equipe a dévoilé deux informations concernant le poste d’attaquant à l’Olympique de Marseille. La première concerne une rumeur que nous avons relayée dans l’après-midi : la direction phocéenne a formulé une première offre au FC Nantes pour Matthis Abline. On savait que les Canaris l’avaient repoussée car ceux-ci attendent 20 M€ pour l’ancien Rennais. Selon le quotidien sportif, la proposition marseillaise était de 15 M€. Mais Foot Mercato et Mohamed Toubache-Ter assurent qu’elle était plus faible que ça et que, de toute façon, le FCN ne veut pas vendre son joueur à l’OM. Il attendrait des propositions anglaises.

Mateta (Crystal Palace) trop cher… pour l’instant

L’autre information, c’est que Jean-Philippe Mateta aurait été proposé à l’OM. L’avant-centre de 27 ans a inscrit 17 buts et délivré 4 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues avec Crystal Palace lors de l’exercice écoulé. Il a notamment pris part à la victoire sur Manchester City (1-0) en finale de la Cup, premier titre de l’histoire des Eagles. Malgré ces très bons états de service, Palace ne le retiendra pas, lui qui est arrive à un an de la fin de son contrat. C’est la raison pour laquelle son agent le propose à des clubs partout en Europe.

L’Olympique Lyonnais rêverait de le faire revenir, pour en faire le successeur d’Alexandre Lacazette. Mateta a été recruté au début de sa carrière, en 2016, par les Gones, où il ne s’est jamais imposé, enchaînant les prêts au Havre et à Mayence avant d’être définitivement transféré en Allemagne en 2018. Mais Lyon doit d’abord attendre de voir à quelle sauce il va être mangé par la DNCG avant d’éventuellement se lancer dans la transaction. L’OM, lui, aurait décliné la proposition car Jean-Philippe Mateta « n’entre pas dans les clous pour l’instant, financièrement s’entend ». Ce qui laisse à penser que la situation n’est pas figée et que s’il n’a pas trouvé preneur dans les prochaines, lui comme son club pourraient revoir leurs prétentions à la baisse !

« Le coup d’œil de But FC »

« Pour Mateta comme pour Abline, il s’agit d’un simple jeu de négociations. Mais le fait que ces deux rumeurs pointent le bout de leur nez en même temps peut faire le jeu de l’OM. En effet, les Phocéens, qui ont déjà Amine Gouiri et pourraient lever l’option d’achat de Neal Maupay, ne vont pas recruter deux buteurs. Ce sera au premier arrivé. Si Matthis Abline et Jean-Philippe Mateta ont envie de jouer à Marseille, ils vont devoir mettre la pression à leur direction pour qu’elle lâche du lest au niveau de ses attentes financières… »