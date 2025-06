OM Mercato : une offre est partie pour un ailier brésilien apprécié du FC Barcelone

Un média néerlandais assure que l’OM aurait fait une offre au Feyenoord Rotterdam pour son ailier gauche brésilien Igor Paixao (24 ans), pisté par le FC Barcelone.

Au cours de la saison écoulée, Roberto De Zerbi a été obligé de changer à deux reprises ses plans tactiques. Lui qui aime évoluer avec quatre défenseurs et un schéma à deux ailiers a dû revoir sa copie à chaque mauvaise période au niveau des résultats. C’est arrivé une fois à l’automne et une fois au début du printemps. A chaque fois avec réussite. Mais l’entraîneur italien a expliqué qu’en 2025-26, l’OM jouerait comme il aime, suivant des principes qu’il a mis en place tout au long de sa carrière et qui ont permis à Brighton de briller.

Il vaudrait déjà 35 M€

Dans cette optique, il faudrait un ailier gauche performant pour équilibrer le jeu, qui avait un peu trop tendance à passer par la droite, où brillait Mason Greenwood. Un nom est sorti hier soir, celui d’Igor Paixao. Selon le compte 1908nl, qui suit l’actualité du Feyenoord Rotterdam, une proposition aurait été faite au club néerlandais pour son ailier qui a brillé tout au long de la saison écoulée (18 buts et 19 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues). Paixao, c’est un profil à la Greenwood, très fort devant le but et peut-être encore meilleur dans le jeu collectif.

Le principal problème est que sa cote est de 35 M€ sur Transfermarkt et que le FC Barcelone, notamment, a coché son nom sur ses tablettes. Catalans et Marseillais ne doivent pas être seuls à le suivre. Si l’OM parvient à l’attirer, ce sera un très gros coup !