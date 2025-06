OM Mercato : une porte de sortie s’ouvre pour un flop hivernal

Parmi les joueurs recrutés cet hiver par l’OM, le défenseur italo-brésilien Luiz Felipe a fortement déçu. Il ne sera pas conservé en cas d’offre et, justement, deux clubs espagnols s’intéressent à lui.

🟧 Piste crédible

Cet hiver, les dirigeants de l’OM ont recruté Amine Gouiri, en provenance du Stade Rennais, Luiz Felipe, libéré de son contrat par Al-Ittihad, et Ismaël Bennacer, prêté par l’AC Milan. Seul l’attaquant est parvenu à s’imposer, et de quelle façon ! Ses 10 buts et 3 passes décisives en 14 matches ont largement pesé dans la qualification marseillaise pour la Champions League. Le milieu algérien, lui, a bien débuté mais il a plongé ensuite, plombé d’abord par le ramadan puis par des petits pépins. L’OM bénéficiait d’une option d’achat mais il ne va pas la lever, espérant que le Milan acceptera de le prêter une nouvelle saison malgré l’intérêt de la Fiorentina. Et puis, il y a Luiz Felipe…

Le Rayo Vallecano et Majorque le suivent

Le défenseur italo-brésilien de 28 ans est arrivé blessé à Marseille. Il a mis du temps à se remettre sur pied et n’a, au final, joué que quatre bouts de match. Une rumeur a assuré qu’il avait totalement perdu confiance en son corps, craignant de rechuter à chaque fois qu’il joue. Quoi qu’il en soit, Roberto De Zerbi, qui comptait vraiment sur lui pour la deuxième partie de saison, a dû se résoudre à faire sans lui. Ce qui, évidemment, remet en cause son avenir à Marseille. Medhi Benatia et Pablo Longoria seraient ouverts à une fin anticipée de son contrat d’un an et demi. En cas de belle offre, ils laisseront Luiz Felipe partir.

Et justement, cette belle offre pourrait arriver d’Espagne. Selon le journaliste Matteo Moretto, le Rayo Vallecano et Majorque seraient intéressés par le défenseur central. Luiz Felipe avait laissé une belle impression lors de son passage en Liga, au Betis Séville, en 2022-23. Les deux clubs n’ont pas de gros moyens mais l’OM ne devrait pas se montrer trop gourmand dont la valeur est estimée à 5 M€ par Transfermarkt.

« Le coup d’œil de But FC »

« Présenté comme un défenseur expérimenté, dur sur l’homme et bon relanceur, Luiz Felipe n’a rien montré de tout ça à Marseille. Un départ serait la meilleure chose pour lui comme pour l’OM, qui pourrait récupérer une petite indemnité. »