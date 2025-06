OM Mercato : une recrue potentielle envoie des signaux forts à Benatia et Longoria

En vacances au Maroc, l’ailier néerlandais Noa Lang (PSV Eindhoven) a dit « Allez l’OM » et fait le signe de Jul, lui qui est ciblé par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

🟧 Piste crédible

Après avoir fait signer Angel Gomes (ex-Lille) et alors qu’ils sont tout proches d’un accord pour le défenseur anglais CJ Egan-Riley (ex-Burnley), les dirigeants de l’OM continuent d’explorer les pistes pour le poste d’ailier gauche. Leur volonté est de trouver un joueur aussi percutant et décisif que Mason Greenwood à droite. Ils estiment que Jonathan Rowe n’est pas encore suffisamment mature pour tenir une saison dans la peau d’un titulaire. Ils veulent frapper un grand coup et trois pistes ont été révélées du côté des Pays-Bas.

Il répond « Allez l’OM » à un supporter marseillais

La première, menant à Igor Paixao (Feyenoord), apparaît trop onéreuse. Le club de Rotterdam ne lâchera son Brésilien qu’en échange de 40 M€. Celle conduisant au Croate Ivan Perisic a été abandonnée car le joueur en fin de contrat au PSV réclame un gros salaire. Et il est en plus dans l’orbite du FC Barcelone. Et puis, il y a Noa Lang. L’éphémère Nantais (2006-07) est jeune (25 ans), très prometteur et il est abordable financièrement (autour des 20 M€). Et le mieux, c’est qu’il semble avoir très envie de venir à l’Olympique de Marseille !

En effet, une vidéo prise par un supporter phocéen enflamme la toile. On voit Lang, en vacances au Maroc, se faire interpeller par un fan. En réponse, l’ailier du PSV lui dit « Allez l’OM » et fait le signe de Jul ! Il avait déjà mis une chanson du rappeur marseillais dans une story sur Instagram récemment, après que les contacts avec l’Olympique de Marseille aient été révélés. Devant de tels signaux positifs, Pablo Longoria et Medhi Benatia vont-ils oser explorer d’autres pistes ?

« Le coup d’œil de But FC »

« Le meilleur moyen de créer le buzz avec l’OM, c’est d’aguicher les supporters. Noa Lang semble l’avoir bien compris. Après, ce n’est pas toujours signe de réussite sous le maillot blanc, Iliman Ndiaye peut en témoigner… »