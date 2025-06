OM : Rolland Courbis dézingue l’attitude des supporters marseillais avant PSG-Inter Milan

Alors que les supporters de l’OM se mobilisent contre le PSG avant leur finale de LDC contre l’Inter Milan, Rolland Courbis a poussé un coup de gueule.

À l’approche de la finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan, une drôle de fièvre s’est emparée de Marseille : les maillots nerazzurri se vendent comme des petits pains. Une situation qui fait sourire certains… et grincer des dents d’autres. Rolland Courbis, ancien joueur et entraîneur de l’OM, ne mâche pas ses mots face à ce phénomène.

Présent sur le plateau de BFMTV, le consultant s’est montré particulièrement critique à l’égard des supporters marseillais qui achètent le maillot de l’Inter uniquement par opposition au PSG : « Vous vous rendez compte ? Dépenser de l’argent pour acheter le maillot de l’équipe qui rencontre le PSG ? Il faut vraiment avoir beaucoup d’argent et pas grand-chose à faire dans votre vie. »

« Zidane nous a donné le chemin »

Mais plus encore que ce qu’il qualifie d’excès, Courbis déplore l’obsession anti-parisienne, trop souvent ancrée dans une rivalité qu’il estime déformée : « Ça fait des jours qu’on me pose cette question. Je le dis et le répète, quand j’étais entraîneur de l’OM, le PSG était pour moi un adversaire, un rival. Ça n’a jamais été un ennemi. Ce n’est pas pour autant que j’ai l’accent parisien. »

L’ancien coach marseillais insiste sur l’importance de dépasser les clivages de club, surtout lorsqu’il s’agit d’une compétition européenne où l’image du football français est en jeu : « Zidane nous a donné le chemin, c’est d’être Français avant tout. » Et face aux débats houleux qui agitent la cité phocéenne depuis plusieurs jours, Courbis conclut sans détour : « Continuer à être contre le PSG… Sincèrement, j’ai autre chose à faire que de m’angoisser si le PSG peut battre l’Inter Milan. J’avais deux grands-mères italiennes, et ce n’est pas pour autant que je suis pour l’Inter. »