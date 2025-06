OM : un bar choisit de zapper la finale PSG-Inter pour rejouer la victoire de l’OM en 1993

Dans un petit bistrot de Rodez ce samedi soir, ça ne sera pas la finale entre le PSG et l’Inter Milan qui sera diffusée, mais bien celle entre l’OM et l’AC Milan de 1993.

Alors que toute la France s’apprête à vibrer devant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan, un petit bistrot de Rodez a choisi de jouer la carte de la nostalgie. Ce soir, au bar Le Bourg, ce ne sera pas le match de cette année qui sera diffusé… mais bien la finale légendaire de 1993 entre l’Olympique de Marseille et l’AC Milan.

Ce choix audacieux est celui d’Anthony Carel, passionné supporter de l’OM et abonné au Stade Vélodrome depuis plusieurs saisons. Pour lui, impossible d’afficher la finale actuelle à l’écran. « Hors de question de retransmettre cette finale dans mon établissement ! », confie-t-il pour La Dépêche. Au lieu de voir les stars du présent, les clients du Bourg vont revivre un moment historique : la seule victoire française en Ligue des champions, grâce au but décisif de Basile Boli contre Milan.

Maillots vintage de l’OM et tapas pour l’occasion

L’initiative, qui prête à sourire, a aussi une raison pratique : le Bourg appartient à Angéline Féral et Pierre Devin, qui dirigent ce soir leur dernière soirée avant de passer le relais à Anthony Carel et Hélène Tonglet. En diffusant cette finale d’archives, le nouveau duo peut terminer la soirée plus tôt et participer à la grande fête organisée place d’Armes.

Le dress code est simple : les amateurs de football sont invités à revêtir leurs plus beaux maillots vintage de l’OM et à profiter des tapas spécialement préparés pour l’occasion. « J’ai déjà préparé ma pile de maillots, prévient le gérant. En espérant bien sûr que l’Inter gagne », plaisante Anthony Carel.