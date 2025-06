OM : un très grand d’Europe pense à Roberto De Zerbi

L’actuel entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, serait sur la short-list des dirigeants de l’Inter Milan pour remplacer Simone Inzaghi.

Roberto De Zerbi sera toujours sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le club phocéen dans un communiqué publié le 24 mai dernier après la rencontre organisée aux États-Unis entre Frank McCourt, Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi. « Cette semaine, le propriétaire Frank McCourt et le Président du Conseil de Surveillance Jeff Ingram ont accueilli aux États-Unis le Président Pablo Longoria, le Directeur du Football Medhi Benatia, l’entraîneur Roberto De Zerbi, ainsi que son conseiller Giovanni Rossi, pour une réunion de travail concluant une saison 2024-2025, marquée par l’atteinte de l’objectif majeur: la qualification en Ligue des Champions. Ces deux jours d’échanges ont permis de consolider et de réaffirmer l’unité des dirigeants autour d’une vision commune, essentielle à la pérennité du projet lancé à l’été 2024. (…) Place désormais à la préparation de la saison 2025-2026, avec un engagement et un alignement total de l’ensemble des dirigeants du club, déterminés à relever les défis passionnants à venir, au premier rang desquels celui d’installer durablement le club en Ligue des Champions, saison après saison », a pu-t-on lire sur ce communiqué.

De Zerbi pisté par l’Inter Milan !

Mais cela n’empêche pas Roberto De Zerbi d’être courtisé sur le marché des coachs. Déjà annoncé dans le viseur de l’AC Milan, de la Juventus Turin ou encore de Tottenham au cours des dernières semaines, le technicien italien serait désormais associé à l’Inter Milan. Selon le journaliste italien de Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Roberto De Zerbi ferait partie des noms potentiels pour les Nerazzurri en cas de départ de Simone Inzaghi. L’Inter Milan, qui vient de perdre la finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (5-0), pourrait voir Simone Inzaghi partir cet été et penserait donc à l’actuel coach marseillais pour le remplacer.

Mais Roberto De Zerbi étant déterminé à jouer la Ligue des Champions avec l’OM la saison prochaine et l’AC Milan étant son club de coeur en Italie, un départ de l’ancien entraîneur de Brighton à l’Inter Milan semble vraiment très peu probable.

