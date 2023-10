LOSC, OM, OL : Rudi Garcia a trouvé un bon avocat à Naples, la menace Conte se précise

La situation de Rudi Garcia à Naples est très critique. Mardi, le président Aurelio de Laurentiiis a laissé entendre qu'il pourrait prendre une décision rapidement. "Ce n'est pas un bon moment avec Garcia. C'est le risque quand vous prenez un coach qui ne connait plus assez le Calcio. Je ne peux pas me laisser influencer par les fans mais je prendrai la bonne décision, au bon moment."

Le nom d'Igor Tudor est cité, et surtout celui d'Antonio Conte, qui a été sondé selon Fabrizio Romano. L'ancien milieu de terrain a botté en touche sur Sky Italia. «Pour l’instant, je profite de ma famille. J’ai fait un choix clair en quittant l’Angleterre. De base, il y a un désir de se reposer, mais beaucoup de choses peuvent se produire en cours de route». Quant à Garcia, il a reçu le soutien de Kalidou Koulibaly, l'ancien défenseur napolitain, aujourd'hui en Arabie Saoudite. « Garcia est un grand entraîneur, a confié le Sénégalais à Sport Mediaset. Il a besoin d’un temps d’adaptation, comme c’est arrivé à d’autres entraîneurs dans le passé. Les joueurs sont avec lui, j’ai parlé à 2-3 d’entre eux et ils me l’ont confirmé. J’espère pour lui que le club aura la patience de le laisser travailler tranquillement". Ce qui ne semble pas du tout gagné... (Avec Foot Mercato)

🚨🔵 Napoli have formally approached Antonio Conte today. Discussions will follow with direct talks to understand if he can be the right man to replace Rudi Garcia.



No final decision made yet as there are many crucial points to discuss before advancing with Conte. pic.twitter.com/K72Cdyuj1D