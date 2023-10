OGC Nice : Farioli annonce deux absents pour l'OM et réagit aux affaires Atal et Todibo

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

La mise à l'écart d'Atal

"Concernant la décision pour Youcef Atal, le communiqué du club a été très clair. Si je peux ajouter quelque chose, en tant qu’être humain et père de famille, ce qu’on vit en ce moment est une catastrophe et nous devons envoyer un message de paix. Youcef est un joueur que nous aimons tous, un garçon auquel on tient. Mais en tant que sportif, on a des droits, mais aussi des devoirs. Il y a une enquête en cours et il faut maintenant laisser la justice agir."

La polémique autour de Todibo

"Concernant le tourbillon médiatique autour de Jean-Clair Todibo, il a été très clair sur sa prise de parole. Je l'ai trouvé très clair. Depuis qu'il est rentré, je le trouve très concentré."

Le choc face à l'OM

"Ce match de Marseille implique beaucoup d’attentes et j’ai vu une équipe très concentrée ces derniers jours. Prête à affronter une équipe très compétitive. Ce match de l'OM arrive assez vite dans la saison et on en a déjà parlé à de nombreuses reprises depuis le début de saison. Nos supporters doivent nous permettre de jouer à douze. C'est un match particulier pour eux, particulier pour nous. On doit se servir de cette ambiance pour performer."

Thuram suspendu, Diop forfait

"Je l’avais dit avant Metz, s’il prenait un carton pour le bien de l’équipe, je serais le premier à le remercier. C’est que j’ai fait. Il nous reste un jour pour choisir son meilleur remplaçant. Hicham Boudaoui et Morgan Sanson sont des solutions. Alexis Claude-Maurice est revenu. Pablo Rosario peut aussi jouer à ce poste. Sofiane Diop est forfait pour ce match."

Propos retranscrits par France Bleu Azur.

