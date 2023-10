OGC Nice-OM : un chiffre déterminant et rassurant pour les Marseillais ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le match est attendu. Toujours. Un derby de la Côte d'Azur qui sent souvent la poudre et qui, cette saison, va mettre aux prises deux équipes du haut de tableau. OGC Nice-OM est une affiche de notre championnat et ce que l'on sait moins, c'est que le club phocéen s'en sort souvent à très bon compte.

4 victoires en 6 rencontres

Car comme le précise le site statsOM, le club azuréen est la proie favorite des Marseillais depuis la prise de pouvoir de Frank McCourt. 28 points pris sur 36 possibles. Autre évidence, sur les six derniers déplacements des Phocéens en terre niçoise, les chiffres se passent de commentaire : 4 victoires, 1 nul et seulement 1 défaite.

A voir si la tendance se confirme ce soir. Réponse à 23 heures.

