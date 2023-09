OM : le clan McCout tance Longoria et fait une annonce cinglante sur l’avenir du club !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La grave crise que traverse l’OM est arrivée aux oreilles de Frank McCourt. Alerté par Pablo Longoria, secoué par les groupes de supporters lundi à la Commanderie, l’homme d’affaires américain est resté ébahi devant ce qu’il a entendu de la bouche de son président.

Hier matin, deux conseillers de Frank McCourt ont alerté L’Équipe et l’un a expliqué : « Il n’y a pas de mise en retrait du Board. » Mardi soir, plusieurs membres du Directoire se disaient pourtant loin de Marseille, à commencer par Pedro Iriondo et Javier Ribalta. Le second, évoquant un « moment difficile », ne semblait pas accablé. À des proches, il parlait de « la fin d’une histoire », et qu’il n’aurait pas de problème à retrouver un club.

McCourt surpris par Longoria

En attendant que Longoria parte ou non pour de bon, le Bostonien subit un vrai blocage. Il aurait aimé un statu quo entre groupes et dirigeants. « Il a de quoi être surpris, confie un collaborateur. En 2021, Longoria lui avait dit qu’il savait gérer les supporters, lui-même étant un ancien ultra de Gijon. »

