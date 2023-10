OM : Rami n'a toujours pas digéré, Eyraud encore pris pour cible

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L'épisode n'est pas récent. Loin de là. C'est à l'été 2019 que l'OM a mis fin à l'aventure Adil Rami, son défenseur central, licencié pour faute grave et notamment pour avoir participé à une émission (Fort Boyard) télévisée un jour d'entraînement.

"L'homme que je déteste le plus au monde."

L'ancien international français a longtemps contesté les faits. Sans succès. Et la pilule n'est toujours pas digérée, loin de la. Ainsi, au micro de Zack Nani dans l'émission Zack en roue libre, Rami en a remis une couche sur Jacques-Henri Eyraud, président de l'époque, mettant même la femme de ce dernier dans l'histoire. Etrange.

"Il a réussi à l’époque à manipuler les supporters en me faisant passer pour un mec qui faisait Fort Boyard alors que c’était mon jour de congé. Il m’a fait du mal en résiliant mon contrat, et il m’a donné le papier au dernier moment, et je ne pouvais le signer nulle part. Il y a une histoire derrière tout ça que je raconterai tôt ou tard, et que sa femme aura besoin de savoir aussi. Aujourd’hui, c’est devenu l’homme que je déteste le plus au monde."

