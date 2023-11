OM : Annecy revient hanter les Phocéens avec le retour de la Coupe de France

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le 1er mars 2023 restera gravé dans l'histoire de l'Olympique de Marseille comme l'un des moments les plus noirs de son histoire. Ou des plus décevants. Et dieu sait s'il y en a eu... Mais ce soir-là, dans un Vélodrome à guichets fermés, les Phocéens, qui avaient éliminé le PSG (2-1) au tour précédent au terme d'un match splendide, pensaient ne faire qu'une bouchée du petit Poucet, Annecy. Au lieu de quoi, il s'est piteusement fait éliminer (2-2, 6 t.a.b à 7) après avoir manqué un pénalty et frappé deux fois les montants. La Coupe de France, qui n'a plus été remportée depuis 1989, était pourtant à portée puisqu'il ne restait plus que Toulouse, futur vainqueur, Nantes et Lyon encore en lice...

"Retour de la Coupe de France, un bon souvenir pour nous"

Annecy, l'OM va en entendre parler pendant des années. Notamment à chaque fois que le club savoyard renouera avec la Coupe de France. Par exemple, ce mercredi a eu lieu le tirage au sort du 7e tour. L'entraîneur d'Annecy, Laurent Guyot, interrogé sur le sujet, a évidemment parlé de l'OM... "Retour de la Coupe de France, un bon souvenir pour nous. On va d'abord prendre les informations sur l'ES Fosseenne (N3) pour bien préparer le match, sérieusement. Il n'y a pas forcément de hiérarchie en Coupe de France, c'est ce qui en fait sa beauté et on est bien placés pour le savoir sinon on ne se serait jamais qualifiés à Marseille la saison dernière pour les demies finales (2-2 puis 6-7 aux TAB). Du plaisir de retrouver la coupe mais également beaucoup de méfiance face à un adversaire d'un championnat national, avec de la qualité."

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

🗣️ « Il n'y a pas forcément de hiérarchie en Coupe de France, c'est ce qui en fait sa beauté. »



La réaction du coach, 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐆𝐮𝐲𝐨𝐭, au tirage au sort du 7ème tour de @coupedefrance 🏆



🔎 https://t.co/79xz4OBISk#ESFFCA #GoReds pic.twitter.com/BgZlBxAaZe — FC Annecy (@FCAnnecy) November 1, 2023

Podcast Men's Up Life