OM : après Brandao, un autre chouchou du Vélodrome dit vouloir entraîner les Phocéens

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Ce dimanche, le Vélodrome a réservé une sacrée ovation à Lucho Gonzalez. L'ancien milieu argentin a passé deux saisons et demi à l'OM, de juin 2009 à janvier 2012, remportant cinq titres (championnat 2010, Coupes de la Ligue 2010 et 2011, Trophées des champions 2010 et 2011). Sa classe, sa technique, sa vision du jeu et son gros abattage ont laissé un souvenir impérissable chez les supporters.

"Entraîner l’OM un jour est un rêve pour moi"

Le feeling est a priori réciproque puisque Lucho, qui s'est reconverti dans le métier d'entraîneur, a déclaré à Prime Vidéo : "Ça me fait énormément plaisir de revenir ici. Les supporters sont toujours chaleureux avec moi. L’OM est une grosse équipe, j’espère qu’ils vont continuer de gagner. Entraîner l’OM un jour est un rêve pour moi". C'est aussi celui de Brandao ou encore de Fabrizio Ravanelli. Mais l'Italien comme le Brésilien ont un parcours dans le métier qui ne donne pas vraiment envie de leur donner leur chance. On attendra d'autres expériences que Ceara pour émettre un avis sur l'Argentin...

