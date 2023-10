OM : Aubameyang critiqué à Marseille, Ménès sort de ses gonds !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Auteur de son premier but en Ligue 1 avec l’OM face au Havre (3-0), Pierre-Emerick Aubameyang s’est donné un peu d’air face à un peuple marseillais qui commençait à lui mettre la pression. Lancé sur le début de saison du Gabonais à l’OM, Pierre Ménès a tenu à relativiser les mauvaises performances sur sa chaîne YouTube.

« Aubameyang, ce n’est pas une brêle ! »

« On est toujours dans l’excès avec les joueurs et notamment les attaquants. Il n’avait pas marqué un but en Ligue 1 mais il en avait mis quatre en Europe. Aubameyang, ce n’est pas une brêle ! Il a eu une saison difficile à Chelsea l’an passé mais qui ne l’a pas eu dans ce club l’an passé ? Il était performant à Barcelone donc il n’y a pas de raisons que, dans une équipe qui fonctionne bien, avec un bon passeur comme Amine Harit… Il faut arrêter de dévaloriser les joueurs. Les mecs, ce ne sont pas des machines, ni des robots… »

S’il n’a pas démarré la saison avec des standards canons, Pierre-Emerick Aubameyang affiche malgré tout 5 buts et 3 passes décisives en 12 rencontres toutes compétitions confondues. Puisqu’on aime jouer le jeu des comparaisons, rappelons qu’Alexis Sanchez était moins décisif au même stade de son aventure à l’OM (6 buts mais aucune passe sur ses 12 premières apparitions).

Strasbourg inquiétant (?), les excès en tribune, Aubameyang libéré, le paradoxe des supporters monégasques, les J.O. 2024 et Mbappé vs Haaland.https://t.co/FdzlZ9ojvB via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 9, 2023

