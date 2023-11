OM : Aubameyang sifflé, l'avis tranché d'Alain Roche

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'OM s'était incliné lors de trois de ses cinq derniers matches de Ligue 1 face au LOSC (une victoire, un nul), et ce soir, les Lillois ont confirmé ce statut de "bête noire" des Marseillais. L'affiche a accouché d'un match nul sans but. Et sans grande saveur. Les deux équipes se sont neutralisées, avec un Aubameyang sifflé à son remplacement. Des sifflets sur lesquels Alain Roche est revenu sur Canal+ après la rencontre.

"Cette impatience se comprend complètement"

"Aubameyang met du temps à s'imposer à Marseiller, a commenté l'ancien international. Il n'a mis qu'un but en L1. Il joue parce qu'il a un statut, parce qu'il a l'expérience. Mais on attend tous davantage de lui, notamment les supporters." Et à lui d'ajouter... "J'étais le premier à être enthousiaste à sa signature. Mais il a moins de générosité, il fait moins d'appels. Cette impatience se comprend complètement."

