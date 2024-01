OM : Azzedine Ounahi fait son mea culpa

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

C’est l’heure des confidences avant le départ à la CAN pour Azzedine Ounahi. L’international marocain, qui s’est confié au micro de RMC Sport, est revenu sur son début de saison très moyen à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain est réaliste et ne se lamente que sur lui-même : "Je le sens que je n’étais pas bien, que je n’étais pas le "vrai Ounahi". Je n’étais pas à 100%, je n’étais pas moi-même. Certes, il y avait des choses qui étaient très difficiles à encaisser. Mais c’est la vie. Parfois, il faut accepter et passer à autre chose, c’est ce que j’ai fait."

"Je retrouve un peu le Ounahi de la Coupe du monde"

Malgré les difficultés que le Marocain a pu connaître en début de saison, ce dernier reste lucide sur sa situation, il connaît le chemin à suivre : "Maintenant, je travaille, je suis plus concentré qu’avant, ce qui fait que je retrouve un peu le rythme et le Ounahi de la Coupe du monde". Brillant avec sa sélection au Mondial 2022, Azzedine Ounahi va retrouver les siens en Côte-d’Ivoire, qui sait, pour ressortir une prestation comme celle du Qatar.

Avant de débuter la Coupe d’Afrique des nations avec le Maroc, Azzedine Ounahi revient sur son début de saison en demi-teinte et détaille les forces de la sélection marocaine.https://t.co/zGEuWxMczK — RMC Sport (@RMCsport) January 2, 2024

