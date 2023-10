EN DIRECT

Ce jeudi (18h45, sur W9 et Canal+ Foot), l’OM reçoit Brighton au Vélodrome pour le compte de la 2ème journée du groupe B de la Ligue Europa. Un match déjà décisif dans la course à la qualification qui marquera aussi les débuts de Gennaro Gattuso au Vélodrome. Le direct commenté est à suivre sur But ! Football Club.