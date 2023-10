OM – Brighton : Gattuso lâche une pique à Marcelino, épargne l’arbitre et s’inquiète pour Veretout

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Son reproche à Marcelino sur la condition physique

« Il faut qu'on réussisse à courir 90 minutes. Avant les changements, on courait et on pressait différemment. (..) J'ai beaucoup de respect pour Marcelino mais c'était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60/65 minutes dans les jambes. Je tiens vraiment à remercier mon équipe pour l'effort qu'elle est en train de faire. C'est nouveau pour eux, ça ne peut pas se faire en une semaine. Il faut qu'on croie dans ce qu'on fait et si l'on travaille sur l'aspect physique, on va y arriver. »

La suite de son analyse sur la condition physique

« Le problème de la condition physique, il faut faire attention, il faut que ce travail soit adapté notamment par rapport au calendrier. Je veux vraiment clarifier cet aspect, ce qui change c'est le type de courses que font les joueurs. Je ne veux vraiment pas de polémique ou manquer de respect à Marcelino. C'est vraiment sur la vitesse qu'il y a une différence. »

« Je n’aime pas parler sur l’arbitre »

Son plan pour l’OM

« Il faut qu'on soit capable de changer le style de jeu mais aussi notre manière de presser. Quand on va jouer contre Le Havre, il faudra presser différemment, on doit apprendre à adapter cela aussi. Le plan en seconde période était de continuer à faire ce que l'on a fait en première période. (...) À partir de la 65', on a commencé à moins bien presser, défendre. Contre Brighton, on ne peut pas rester en 4-5-1 et prier pour garder le score. »

Sur l’arbitrage

« Je n'aime pas parler sur l'arbitre, c'est un travail difficile. Je pense que s'il y a une erreur c'est plus de la VAR parce qu'elle voit la faute sur Harit si l'arbitre ne l'a pas vu. Il y avait du sang, je l’ai vu du banc. »

Sur la blessure de Veretout

« Jordan (Veretout) jouait à ce moment un grand match. J'espère que ce n'est rien de grave. Mais ce qui est presque sûr c'est qu'il sera absent contre Le Havre. »

