OM – Brighton : les images de la cheville d’Harit font peur, Veretout peste contre l'arbitrage !

S’il a préféré retenir les « choses positives » du match nul de l’OM face à Brighton (2-2) et a appuyé sur les progrès de son équipe avec le nouveau coach (« On voit la différence avec le nouveau coach. C'est notre meilleure mi-temps depuis le début de saison »), Amine Harit est quand même ressorti avec des stigmates de sa rencontre avec Tarik Lamptey.

La cheville en sang d’Harit

Karim Attab, le journaliste de Maritima, a partagé la photo de la cheville du Marocain après l’agression subie sans que l’arbitre ukrainien du match ne siffle même un coup-franc ou que la VAR ne revienne dessus : les images sont très parlantes et elles font mal pour un joueur victime d’une grave blessure il y a un an et qui l’avait privé de la Coupe du Monde au Qatar.

Sur RMC, Jordan Veretout a lui aussi explosé de l’agression sur Harit : « Il y a rouge ! Il lui marche dessus. Il peut lui casser le pied. On est trop gentil, on se fait avoir et on dit rien ! »

