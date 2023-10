OM - Brighton : Ribalta hors-jeu, Gattuso peut compter sur le meilleur renfort possible !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM veut réenclencher la marche avant. Battus pour les grands débuts de Gennaro Gattuso sur le banc samedi à Monaco (2-3), les Marseillais retrouvent le stade Vélodrome pour la première fois depuis la réunion houleuse du 18 septembre dernier. Ce jour-là, les supporters avaient clashé la direction et notamment Javier Ribalta.

Depuis, le directeur du football de l’OM se fait très discret et devrait même ne pas être au stade ce soir pour la venue de Brighton. Selon L’Équipe, une réunion du directoire (Longoria, Iriondo, Ribalta et Stéphane Tessier, le directeur administratif et financier) serait pourtant prévue dans les prochaines heures à la Commanderie...

Record attendu au Vélodrome

Si Ribalta pourrait lâcher Pablo Longoria et l’OM, les Marseillais ne seront pas seuls en début de soirée. D’après Karim Attab, le match du jour devrait marquer un nouveau record d’affluence au Vélodrome pour un match de coupe d’Europe à Marseille puisque plus de 63 000 spectateurs sont attendus. Le précédent datait du OM-Francfort de 2022 avec 62500 fidèles.

#OMBHA le match entre l’OM et Brighton devrait marquer un nouveau record d’affluence au Velodrome pour un match de Coupe d’Europe à Marseille. Le précédent datait du OM-Francfort de 2022 avec 62500. Il sera battu demain soir puisque + de 63000 spectateurs sont attendus #TeamOM pic.twitter.com/vUbAgHkqjy — Karim Attab (@karimattab1) October 4, 2023

