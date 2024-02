OM : Chancel Mbemba offre un record à Marseille à la CAN !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Disposant d’un nombre important de joueurs sur cette édition de la CAN, l’OM a battu un nouveau record… Devenant le club français avec le plus de buteurs différents sur la même édition d’une Coupe d’Afrique.

Alors qu’il ne lui était arrivé qu’une seule fois (2006 avec Mbaye Niang et Taye Taiwo) d’avoir plus d’un buteur dans une compétition africaine, le club phocéen a vu cinq de ses joueurs marquer sur l’édition ivoirienne comme le rapporte le compte Stats du Foot.

Joueur de l'@OM_Officiel ayant marqué à la CAN :



• Abedi Pelé 🇬🇭 1992

• Salomon Olembé 🇨🇲 2002

• Habib Beye 🇸🇳 2004

• Mamadou Niang 🇸🇳 2006

• Taye Taiwo 🇳🇬 2006

• André Ayew 🇬🇭 2012, 2015

• Clinton N'Jie 🇨🇲 2019

• Bamba Dieng 🇸🇳 2021

• Pape Gueye 🇸🇳 2023

• Azzedine… — Stats Foot (@Statsdufoot) February 2, 2024

Le but sublime de Mbemba en vidéo

Pape Gueye avait lancé les Olympiens lors du succès inaugural du Sénégal face à la Gambie (3-0) avant d’être rejoint par Ismaïla Sarr contre le Cameroun (3-1) et Iliman Ndiaye face à la Guinée (2-0) du côté des Lions de la Terenga. Avec le Maroc, Azzedine Ounahi a scoré contre la Tanzanie (3-0). Mais seul Chancel Mbemba a marqué hors de la phase de poule, inscrivant le but de l’égalisation de la RD Congo contre la Guinée en quart de finale hier (victoire 3-1 et qualification). Un but sublime d’ailleurs :

Alors qu’il ne reste plus que six pays en compétition, Chancel Mbemba est le dernier Marseillais encore en lice et manquera encore au moins une semaine du côté de l’OM (demi-finale plus éventuelle finale).

