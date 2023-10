OM : Clauss note une différence fondamentale entre Gattuso et Marcelino

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Jonathan Clauss était l'invité de l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi sur RMC. Il a notamment été interrogé sur Gennaro Gattuso et ce qui différencie l'Italien de Marcelino, qu'il a remplacé à Marseille.

"C’est complètement différent"

"C’est complètement différent, a glissé l'ancien lensois. Marcelino voulait une préparation axée sur une possession quasi totale du ballon. Derrière, défensivement, on n’était pas forcément obligés d’aller chercher extrêmement haut. Avec Gattuso, c’est plus dans le physique, plus dans le pressing, dans le contre-pressing et dans les efforts. Il veut que ses défenseurs sprintent jusqu’à la ligne du milieu de terrain. Cela puise de l’énergie. Du coup, il faut du coffre."

