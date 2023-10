OM : coup de tonnerre confirmé pour l'avenir de Longoria !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Après s'être mis en retrait de son poste de président de l'Olympique de Marseille suite à la réunion très houleuse avec les représentants des groupes de supporters, Pablo Longoria a annoncé il y a une quinzaine de jours qu'il restait à l'OM.

Longoria souffle le chaud et le froid sur son avenir

Mais alors que La Provence a annoncé, six jours après l'annonce de la décision de Pablo Longoria, que l'avenir de l'Espagnol ne serait pas définitivement scellé et qu'il pourrait encore quitter son poste de président de l'OM dans les prochaines semaines, L'Équipe a confirmé ce vendredi que Pablo Longoria serait encore partagé pour son avenir et croit savoir que l'ancien dirigeant de Valence resterait pour l'instant à l'OM car il n'a pas trop le choix.

"En privé, le président Longoria souffle le chaud et le froid, un jour il ne veut continuer que si le club est "normal", le lendemain, il se dit prêt à rester coûte que coûte. On a surtout l'impression, et la tendance est confirmée par l'entourage de l'actionnaire, qu'il n'a pas trop le choix : il doit assumer sa mission", explique le quotidien sportif dans son édition du jour.

Les unes du journal L'Équipe du vendredi 6 octobre



Lire l'édition > https://t.co/z192NBaAiK pic.twitter.com/oY4Y0pixqY — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 6, 2023

Podcast Men's Up Life