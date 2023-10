OM : Daniel Riolo annonce un immense coup de tonnerre pour Benatia !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Coup de tonnerre pour l'avenir de Medhi Benatia à l’OM ! Interrogé hier soir sur le plateau de l’After, Daniel Riolo a fait savoir que l’ancien défenseur marocain de la Juventus Turin ne viendrait pas remplacer Javier Ribalta au côtés de Pablo Longoria.

« Ça ne va pas se faire, à 100% »

« On m’a dit que Benatia ne viendrait pas à l'OM, a expliqué Riolo au micro de RMC Sport. Ça ne va pas se faire, à 100%. J’ai l’info, quelqu’un me l’a dit mais je ne sais pas pourquoi ça a bloqué. » Un obstacle à la venue de Benatia à l’OM pourrait être un conflit d’intérêt entre son métier d’agent de joueurs et ses futures fonctions au sein du club phocéen.

