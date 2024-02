OM : Daniel Riolo désigne tous les coupables après l’OL

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'OM s'est incliné à Lyon (0-1) hier. Une nouvelle défaite qui l'éloigne un peu plus des places européennes. Sur RMC, Daniel Riolo a donné son avis, comme souvent bien tranché. "A l'OM, il y a souvent les bonnes intentions mais ça manque de qualité, a-t-il glissé. Aubameyang et Harit ont été discrets, ils ont raté des choses. Ounahi a perdu beaucoup de ballons, c'est un mystère quand on voit comme il joue avec le Maroc."

"L'OM se tire une balle dans le pied"

Et à lui d'ajouter... "Clauss n'a pas débuté et je pense que c'était politique, mais quand il est rentré il y a eu plus d'animation sur son côté. L'OM se tire une balle dans le pied. Ils se mettent dedans tout seuls."

🎙 @DanielRiolo sur la prestation de l'OM : "à l'OM, il y a souvent les bonnes intentions mais ça manque de qualité" pic.twitter.com/qoBYZ4i3qz — After Foot RMC (@AfterRMC) February 4, 2024

Podcast Men's Up Life