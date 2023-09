OM : Daniel Riolo et Pierre Ménès ont un avis catégorique sur Gattuso

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Gennaro Gattuso à l’OM, c’est officiel. Le technicien italien a débarqué à Marseille avec un staff élargi et une forte envie de redorer le blason d’un club qui part à vau-l’eau depuis cette fameuse réunion au sommet du 18 septembre dernier. Pour certains observateurs avertis, l’arrivée de Gattuso ne résoudra malheureusement sans doute pas tous les problèmes de l’OM. « Gattuso un an à l’OM. Ok. Pas vraiment emballant vu son palmarès comme entraîneur maintenant il faut espérer un électrochoc sinon », a analysé Pierre Ménès sur Twitter.

« Ils sont à la rue et ne savent pas quoi faire »

Le son de cloche est quasiment le même du côté de Daniel Riolo malgré quelques nuances. « À Marseille, on n'aime pas les petites phrases comme faisait Garcia. On aime les mecs qui parlent franchement et ils ont raison d'attendre ça, a-t-il affirmé au micro de RMC Sport. Mais le fait qu’ils lui donnent 1+1 en contrat, ça veut dire qu’ils veulent voir, qu’ils sont à la rue et ne savent pas quoi faire. Ils tentent Gattuso, on va voir si avec son énergie il est capable de relever le groupe. C’est une période d’essai. »

