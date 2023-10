OM : De Zerbi revient sur son RDV manqué avec Marseille, on sait pourquoi il n'est pas venu !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il y a un an, le président de l'OM, Pablo Longoria, avait songé à Roberto De Zerbi, qui venait de quitter Sassuolo, pour prendre la suite de Jorge Sampaoli. Il y a eu des contacts mais l'Espagnol avait finalement opté pour Igor Tudor. Qui n'est resté qu'une saison, a été remplacé par Marcelino, qui n'est resté que trois mois, qui a été remplacé par Gennaro Gattuso... Cette crise de l'entraîneur, Longoria aurait peut-être pu se l'éviter en jetant son dévolu sur De Zerbi, qui sera ce soir sur le banc des visiteurs au Vélodrome, avec Brighton.

"Oui, j'ai eu la possibilité d'entraîner ici"

En conférence de presse hier, l'Italien a reconnu les contacts : "Oui, j'ai eu la possibilité d'entraîner ici, c'était une bonne solution pour moi mais on n'avait pas trouvé d'accord, j'en étais désolé. Mais c'était peut-être une bonne chose avec le recul, car j'ai trouvé Brighton depuis ! J’ai hâte de jouer au Vélodrome, l'un des meilleurs stades en Europe au niveau de la passion qui me fait penser à Naples, le charme de ce club est unique, on est prêt à lutter contre une très bonne équipe. On doit prendre des points après notre défaite imméritée contre l’AEK". Le scout marseillais Bastien Cordo dévoile la raison pour laquelle De Zerbi n'est pas venu à l'OM : « Il ne l'a pas dit expressément mais la raison était en premier lieu financière, il voulait un salaire conséquent et un plus gros staff que Tudor et en plus le croate avait les faveurs de Ribalta. »

