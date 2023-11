OM : dégoûté par l'Olympico, Kondogbia décrypte la méthode Gattuso

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Sur le report de l'Olympico

"C'était de la frustration, de la déception, un peu de dégoût. C'était une soirée de spectacle, on l'attendait. Sportivement, on voulait enchaîner. On l'a vécu comme tout le monde. On avait vu une super belle image jeudi, comme tous les week-ends à nos matchs, avec des supporters qui sont magnifiques. C'était à l'extérieur du stade, mais ça reste inadmissible. C'était une soirée cauchemardesque, c'est inadmissible, ça n'a pas sa place dans le football. On a du préparer notre semaine pour affronter ce match important pour nous".

Sur Gattuso :

"Quand il y a un changement de coach, il y a un électrochoc et automatiquement on voit un changement. Il est dynamique. Il sait comment nous parler et comment gérer tout ça, nous rentrer dedans et nous donner de la confiance. Il nous aide beaucoup du point de vue de la confiance."



Sur sa forme :

"Je me sens mieux. J'ai eu pas mal de pépins physiques qui m'ont empêché d'enchaîner les matchs. J'en ai besoin pour aider l'équipe du maximum que je peux. Mais je me sens bien ici."

Sur le LOSC :

"Lille a de très bons joueurs et de l'expérience. Ils sont forts en transition. Ils ont des joueurs qui se connaissent et évoluent ensemble depuis pas mal d'années. On va essayer de les mettre en difficulté."

Avec Le Phocéen

Podcast Men's Up Life