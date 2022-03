OM : Deschamps moins populaire que Boli, le débat est lancé

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Vendredi soir, Didier Deschamps revenait au Vélodrome, avec l'équipe de France, pour y disputer un match amical contre la Côte d'Ivoire. Un moment toujours particulier vu que l'OM et le Basque se sont apportés l'un à l'autre. L'ancien milieu de terrain a soulevé la seule Champions League du football français le 26 mai 1993 et, dix-sept ans plus tard, il est revenu en tant qu'entraîneur pour dépoussiérer l'armoire à trophées (un championnat, trois Coupes de la Ligue, deux trophées des champions). Parti en 2012 en raison d'un conflit ouvert avec José Anigo, il n'a laissé que des bons souvenirs à Marseille.

Pourtant, selon le journaliste de La Provence Mario Albano, sa cote de popularité ne serait pas aussi grande que celle de Basile Boli : "Deschamps n'est pas un héros populaire comme Boli. Le sentiment et les manifestations du public à son endroit sont un symbole de la versatilité du public marseillais. Il y a à Marseille une envie permanente de changement. Au bout d'un moment, les gens en ont marre et ils veulent voir de nouvelles têtes." Boli, ses larmes à Bari, ses coups de tête rageur contre Milan et Paris, son sourire éternel, ou Deschamps et sa culture de la gagne ? Selon Mario Albano, les supporters marseillais opteraient dans leur majorité pour le premier...

Raphaël Nouet

Rédacteur