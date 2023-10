Équipe de France, OM : Clauss ne veut plus être le beau gosse de service chez les Bleus !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Titulaire lors de la victoire vendredi de l'équipe de France contre les Pays-Bas (1-2), qui a envoyé les Bleus à l'Euro 2024, Jonathan Clauss a livré son meilleur match sous le maillot tricolore, délivrant notamment une passe décisive pour Kylian Mbappé. Après la rencontre, Didier Deschamps s'est montré dithyrambique sur la prestation du latéral droit de l'OM, et l'ancien lensois n'a pas boudé son plaisir.

"Je ne suis plus là juste pour paraître mignon à la télé"

« En arrivant ici je suis venu avec d’autres intentions, de mettre les émotions de côté, a-t-il expliqué. Je suis arrivé avec un objectif en tête, c’était d’être prêt, maintenant je savoure. Sur la passe décisive je ne sais pas si je célèbre, je suis juste content qu’on marque et qu’on mène ». Et à lui d'ajouter... « On est contents pour la qualification. C’était l’objectif, on en avait parlé toute la semaine. Évidemment que participer à ce genre de performance, ça fait toujours du bien. On a bien bossé, les gars m’ont bien intégré de nouveau cette semaine donc ça fait du bien et ça permet de se libérer plus facilement. Si j’ai marqué des points ? Je ne sais pas mais je suis assez content sur mes premières sensations après le match. Je suis arrivé concentré. J’ai laissé mes émotions de côté et c’était important pour moi et pour montrer au groupe que je ne suis plus là juste pour paraître mignon à la télé."

