OM : Gattuso a déjà frappé des Olympiens !

C'est le grand soir pour Gennaro Gattuso avec l'OM ! Officiellement nommé mercredi soir, l'entraîneur italien a dirigé ses joueurs à trois reprises et il s'apprête à procéder à de gros changements au sein du onze de départ. Par exemple en alignant Pierre-Emerick Aubameyang à gauche ou en faisant jouer Azzédine Ounahi en relayeur. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien milieu a déjà réussi à se faire adopter par ses nouveaux joueurs.

Les Olympiens s'amusent de cet enthousiasme de leur coach

Dans L'Equipe du jour, on peut en effet lire que les Olympiens travaillent dans la joie et la bonne humeur, et que leurs bonnes actions à l'entraînement sont "récompensées" par... des coups de poing de leur coach ! Le Calabrais a la joie démonstrative et certaines épaules ont souffert à ce niveau. Mais pas de panique, selon L'Equipe, cela amuse les joueurs. Pour le moment...

