OM : Gattuso a déjà transformé un Olympien

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

En conférence de presse avant le match de l'OM face à Nice ce week-end, Gennaro Gattuso a dit le plus grand bien d'Amine Harit, très bon ces dernières semaines que ce soit avec Marseille ou avec le Maroc. "C'est un joueur qui doit jouer dans l'axe, au milieu du terrain, a confié l'Italien. Que ce soit numéro 10 ou ailleurs, il a une capacité dans le contrôle qui permet d'être toujours en supériorité numérique. Il a une vision digne des grands joueurs. S'il améliore sa condition physique, il a encore une grande marge de progression. Il a des capacités exceptionnelles que Dieu lui a données. Des joueurs qui lui ressemblent ? Je peux penser à Kaka, mais il avait une plus grande foulée... Ce qui le rend unique en son genre, c'est sa première touche qui lui permet de tuer le jeu."

Lopez sur Harit : "La manière dont joue Gattuso, ça lui plait beaucoup.»

Et lors de ce même point presse, Pau Lopez, lui, a mis en avant ce qu'apporte Gattusio à Harit depuis son arrivée... «Je le vois s’entrainer tous les jours et chaque jour, il s’entraine un peu mieux. Dans la tête, ça a été dur pour lui avec sa blessure. Avec Gattuso, il sera encore plus important que la saison dernière. Il fera une belle saison, car il a la qualité. Et la manière dont joue Gattuso, ça lui plait beaucoup.»

Podcast Men's Up Life