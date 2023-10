OM : Gattuso attendu au tournant jusqu'à Noël

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

6e de L1, l'OM retrouve des couleurs depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso. La crise semble maintenant derrière le club phocéen, qui reste sur un succès contre Le Havre et qui a retrouvé un peu le sourire dans le sillage de son nouveau coach. Mais tout cela demande confirmation, comme l'a relevé le journaliste Stéphane Guy, sur RMC.

"Il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles"

"L'OM est une équipe calibrée pour le top 3, a commenté l'ancien commentateur de Canal+. On attend une énorme montée en puissance entre cette reprise de trêve et la trêve hivernale. Il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles. Je suis encore neutre à propos Gattuso, on va attendre." Avec pour prochaines échéances Nice, l'AEK et l'OL.

🗣💬 Stéphane Guy : "L'OM est une équipe calibrée pour le top 3. On attend une énorme montée en puissance entre cette reprise de trêve et la trêve hivernale. Il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles. Je suis encore neutre à propos Gattuso, on va attendre." #RMCLive pic.twitter.com/ZUZIRVtHTv — After Foot RMC (@AfterRMC) October 19, 2023

Podcast Men's Up Life