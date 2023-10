OM : Gattuso confirme un renfort attendu en décembre

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Suspendu quatre mois par la FIFA du fait du litige qui l’opposait à Watford, Pape Gueye ronge son frein depuis le début de saison à l’OM. Gennaro Gattuso, qui a été séduit par le profil du Sénégalais, trépigne déjà à l’idée de le récupérer comme il l’a confirmé en conférence de presse ce samedi.

Gattuso prépare le retour de Pape Gueye

L’Italien prépare même déjà l’ancien joueur du Havre et du FC Séville en vue à ce qu’il soit opérationnel et à 100% à son retour à la compétition : « Pape Gueye, sa suspension devrait se terminer le 5 décembre. Il a joué une quarantaine de minutes avec la réserve, il voit le bout du tunnel et il devrait bientôt nous rejoindre ».

Comme déjà révélé il y a quelques jours, l’OM et l’entourage de Pape Gueye ont repris les discussions autour d’une prolongation de contrat. En fin de contrat en juin 2024, le milieu sénégalais affiche une véritable envie de rester au club.

